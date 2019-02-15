Dünyada ve Türkiye'de az sayıda görüntülenen ve sayıları hızla azaldığı için dünya çapında koruma altında bulunan Beyaz Gelincik, Ovacık ilçesine bağlı Köyüngölü köyünde Mutlu Akın tarafından uzun süre görüntülendi.
Dünyada ve Türkiye'de az sayıda görüntülenen ve sayıları hızla azaldığı için dünya çapında koruma altında bulunan Beyaz Gelincik, Ovacık ilçesine bağlı Köyüngölü köyünde Mutlu Akın tarafından uzun süre görüntülendi.
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