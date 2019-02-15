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  • 15.02.2019 11:55
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 11:58

'de '' görüntülendi

Dünyada her geçen gün sayıları azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan sansargiller ailesinden , ’nin Ovacık ilçesi Koyungölü köyünde Mutlu Akın (22) tarafından görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de az sayıda görüntülenen ve sayıları hızla azaldığı için dünya çapında koruma altında bulunan Beyaz Gelincik, Ovacık ilçesine bağlı Köyüngölü köyünde Mutlu Akın tarafından uzun süre görüntülendi.

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