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  • 15.02.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 11:32

72. yeni bölümde Faruk’tan şoke eden teklif!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi ’de bu akşam yine heyecan dolu olaylar yaşanacak. Faruk’un Adem’e yapacağı ve Boranlar’ı şok eden teklif ne olacak? Diğer yandan İstanbullu Gelin’in yeni bölümünde İpek ile Fikret’in boşanıp boşanmayacağı merak ediliyor.

Konusu ve oyuncularıyla oldukça sevilen dizi İstanbullu Gelin'in 72. yeni bölüm fragmanları yayınlandı ve büyük heyecan yarattı. İzlenme rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi bu akşam da izleyenleri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor.

İSTANBULLU GELİN 72. BÖLÜM FRAGMANI

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