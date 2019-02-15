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  • 15.02.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 11:58

Gülperi 20. yeni bölümde beklenmedik bir kaza yaşanıyor!

Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Gülperi’de şoke eden bir kaza meydana geliyor. Evlenmeye karar veren ve çok mutlu olan Gülperi ile Kadir’e trafik kazasında ne olacak? Artemis gözlerini açabilecek mi? İşte Gülperi dizisinden heyecan dolu detaylar…

Gülperi 20. yeni bölümde beklenmedik bir kaza yaşanıyor!

Gülperi dizisinin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanları heyecan yarattı. Her hafta ilgiyle takip edilen dizi Gülperi'de Eyip'ün Kadir için hazırladığı yeni plan merak ediliyor. Peki planında başarılı olabilecek mi?

GÜLPERİ 20. BÖLÜM FRAGMANI

GÜLPERİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eyüp ve Kadir'in hesaplaşmasının bitmediği, Gülperi'nin Eyüp'ü sevmediğini söylediği tanıtımda Hasan, Artemis'i alevler arasından kurtarıyor. Hasan, kendinde olmayan Artemis için gözyaşı dökerken Kadir, Hasan'ı yanlış bir şey yapmaması için uyarıyor. Hasan ve Gökhan, büyük bir tehlike altına girerken, Seyit ve Şeyma yakınlaşması dikkat çekiyor. El ele tutuşan Kadir ve Gülperi'nin heyecanı ise gözlerinden okunuyor.

Kadir ve Gülperi'nin evlenmeye karar verdiği tanıtımda bunu duyan Can çok seviniyor. Eyüp, Kadir'in hayatını tehlikeye sokacak hamlesini yapmaya hazırlanırken Hasan, babası Eyüp'e inanmakta zorlanıyor. Kadir'in aracının hakimiyetini kaybettiği anlarda heyecan yükselirken, Gülperi ve Kadir'in korku dolu anları ile Can'ın çaresizliği dikkat çekiyor.

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