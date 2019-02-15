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Tıp’a !

’da 19 yaşındaki , notları yüzünden bunalıma girdi. Doktor, antidepresan ilacı verdi. Kendinden geçen genç, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Tıp’a Fransız!
19 yaşındaki Enes Ünlü, Fay De Bretagne'de yaşayan Kastamonulu Ünlü Ailesi'nin 4 çocuğundan biriydi. Genç, 1 puan nedeniyle sınıfta kaldı. Bu nedenle ruhsal bunalım yaşadı. Psikiyatriste görünen Enes'e her defasında boş klinik olmadığı söylendi. En son gittiği aile hekim ise antidepresan ilacı verdi. Genç adam, ilacı içtiği ilk gün olan 9 Şubat'ta aniden yere yığıldı. Üzerinden otomobil geçen Enes, feci şekilde can verdi.



Baba İlhan Ünlü ile anne Nalan Ünlü evlatlarının sağlık skandalı nedeniyle genç yaşta öldüğünü söyledi. Enes'in dayısı, Balıklı Rum Hastanesi Genel Müdürü Selçuk Atay, yeğeninin ölümünden makamlarını sorumlu tuttu. Enes, cumartesi günü Eyüp'te toprağa verilecek.

ERDOĞAN YAPIK

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