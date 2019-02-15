Romatizmaya portakal mucizesi!

Ağrı ve hareket sınırlığı oluşturan eklem ve bağ dokusu iltihabının genel adına romatizma deniyor. Eklem ağrıları, vücuttaki iki kemiğin birleştiği yerlerde meydana gelen ve çoğu zaman sızlamalar halinde kendini gösteriyor. Etkilenen eklemler, genellikle ayak bilekleri, dizler, el bilekleri oluyor. Uzmanlar bu durumlara dikkat edilip, bir doktora danışılması gerektiğini belirtiyor.
Bununla birlikte hastalığı önlemek ve tedavi sürecine destek olması amacıyla bitkisel önerilerde bulunuyor. Portakal kabuğu ile ağrının olduğu bölgeyi ovalamak, şikayetleri azaltıyor.
Bununla birlikte hastalığı önlemek ve tedavi sürecine destek olması amacıyla bitkisel önerilerde bulunuyor. Portakal kabuğu ile ağrının olduğu bölgeyi ovalamak, şikayetleri azaltıyor.
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