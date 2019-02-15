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  • 15.02.2019 12:31
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 13:17

Son dakika:  Şişli Belediye binasında

'nin katında trafoların olduğu bölümde meydana geldi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

nin katındaki elektrik panosunda çıkan , itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle elektrik panosu arızalandı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında önlem amacıyla binadaki çalışanlar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

TRAFO MERKEZİNDEKİ ARIZADAN YANGIN ÇIKTI
Bu arada Belediye Başkan Yardımcısı Halil Özer, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaparak, trafo merkezindeki arıza sonucu yangının çıktığını, önlem amacıyla binada bulunan çalışan ve vatandaşların tahliye edildiğini, çalışmaların tamamlanmasının ardından çalışanların yeniden görevlerine döneceklerini belirtti.

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