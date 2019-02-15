KOÇ:

İş alanında daha şanslı olduğunuzu hissedebilirsiniz. Attığınız her adımda evrenin desteğini zaten hissediyorsunuz. Bugün olumlu işbirliklerine ve tekliflere hazırsınız. Size farklı bir biçimle, yeni bir iş sunacaklar ve desteğinizi isteyecekler. Çevrenizce seviliyorsunuz. Sadece beklentilerinizdeki mantığı bir türlü yakalayamıyorsunuz. Mesleki anlamda başarılı bir gününüz. Bugün daha dikkatli hareket etmen gereken bir gün. Son dakikada çıkan beklenmedik ödemeler bütçe planını bozabilir.