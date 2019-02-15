Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 15.02.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 09:31

yorumları –15 Şubat 2019 Cuma

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 15 Şubat Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

İş alanında daha şanslı olduğunuzu hissedebilirsiniz. Attığınız her adımda evrenin desteğini zaten hissediyorsunuz. Bugün olumlu işbirliklerine ve tekliflere hazırsınız. Size farklı bir biçimle, yeni bir iş sunacaklar ve desteğinizi isteyecekler. Çevrenizce seviliyorsunuz. Sadece beklentilerinizdeki mantığı bir türlü yakalayamıyorsunuz. Mesleki anlamda başarılı bir gününüz. Bugün daha dikkatli hareket etmen gereken bir gün. Son dakikada çıkan beklenmedik ödemeler bütçe planını bozabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları –15 Şubat 2019 Cuma
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar