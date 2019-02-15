Cuma saati kaçta? Her hafta cuma günü öğle vakti kılınan cuma namazı için camiler hazırlandı. Cuma namazı cemaatle birlikte kılınan farz namazdır. Cuma namazının özelliklerinden biri de namaz öncesi hutbe okunmasıdır. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı vakti kaçta? İşte 15 Şubat il il cuma saatleri...
İL İL CUMA SAATLERİ (15 ŞUBAT 2019)
|İL
|ÖĞLE
|ADANA
|12:58
|ADIYAMAN
|12:46
|AFYONKARAHİSAR
|13:17
|AĞRI
|12:27
|AMASYA
|12:56
|ANKARA
|13:08
|ANTALYA
|13:16
|ARTVİN
|12:32
|AYDIN
|13:28
|BALIKESİR
|13:28
|BİLECİK
|13:19
|BİNGÖL
|12:37
|BİTLİS
|12:31
|BOLU
|13:13
|BURDUR
|13:18
|BURSA
|13:23
|ÇANAKKALE
|13:34
|ÇANKIRI
|13:05
|ÇORUM
|12:59
|DENİZLİ
|13:23
|DİYARBAKIR
|12:38
|EDİRNE
|13:33
|ELAZIĞ
|12:42
|ERZİNCAN
|12:41
|ERZURUM
|12:34
|ESKİŞEHİR
|13:17
|GAZİANTEP
|12:50
|GİRESUN
|12:46
|GÜMÜŞHANE
|12:41
|HAKKARİ
|12:24
|HATAY
|12:55
|ISPARTA
|13:17
|MERSİN
|13:01
|İSTANBUL
|13:23
|İZMİR
|13:31
|KARS
|12:27
|KASTAMONU
|13:04
|KAYSERİ
|12:57
|KIRKLARELİ
|13:30
|KIRŞEHİR
|13:03
|KOCAELİ
|13:19
|KONYA
|13:09
|KÜTAHYA
|13:19
|MALATYA
|12:46
|MANİSA
|13:29
|KAHRAMANMARAŞ
|12:51
|MARDİN
|12:36
|MUĞLA
|13:26
|MUŞ
|12:33
|NEVŞEHİR
|13:00
|NİĞDE
|13:00
|ORDU
|12:48
|RİZE
|12:37
|SAKARYA
|13:17
|SAMSUN
|12:54
|SİİRT
|12:31
|SİNOP
|12:59
|SİVAS
|12:51
|TEKİRDAĞ
|13:29
|TOKAT
|12:53
|TRABZON
|12:40
|TUNCELİ
|12:41
|ŞANLIURFA
|12:44
|UŞAK
|13:22
|VAN
|12:26
|YOZGAT
|13:00
|ZONGULDAK
|13:12
|AKSARAY
|13:03
|BAYBURT
|12:38
|KARAMAN
|13:06
|KIRIKKALE
|13:05
|BATMAN
|12:35
|ŞIRNAK
|12:29
|BARTIN
|13:10
|ARDAHAN
|12:28
|IĞDIR
|12:23
|YALOVA
|13:22
|KARABÜK
|13:09
|KİLİS
|12:51
|OSMANİYE
|12:54
|DÜZCE
|13:14
CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?
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