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  • 15.02.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 11:39

(il il): Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta? 15 Şubat 2019

, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde cuma namazı için camiler hazırlandı. Cuma namazını özelliklerinden olan cuma hutbesi de Diyanet tarafından yayınlandı. Peki, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 15 Şubat il il cuma saatleri...

İl il cuma saati

Cuma saati kaçta? Her hafta cuma günü öğle vakti kılınan cuma namazı için camiler hazırlandı. Cuma namazı cemaatle birlikte kılınan farz namazdır. Cuma namazının özelliklerinden biri de namaz öncesi hutbe okunmasıdır. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir'de cuma namazı vakti kaçta? İşte 15 Şubat il il cuma saatleri...

İL İL CUMA SAATLERİ (15 ŞUBAT 2019)

İL ÖĞLE
ADANA 12:58
ADIYAMAN 12:46
AFYONKARAHİSAR 13:17
AĞRI 12:27
AMASYA 12:56
ANKARA 13:08
ANTALYA 13:16
ARTVİN 12:32
AYDIN 13:28
BALIKESİR 13:28
BİLECİK 13:19
BİNGÖL 12:37
BİTLİS 12:31
BOLU 13:13
BURDUR 13:18
BURSA 13:23
ÇANAKKALE 13:34
ÇANKIRI 13:05
ÇORUM 12:59
DENİZLİ 13:23
DİYARBAKIR 12:38
EDİRNE 13:33
ELAZIĞ 12:42
ERZİNCAN 12:41
ERZURUM 12:34
ESKİŞEHİR 13:17
GAZİANTEP 12:50
GİRESUN 12:46
GÜMÜŞHANE 12:41
HAKKARİ 12:24
HATAY 12:55
ISPARTA 13:17
MERSİN 13:01
İSTANBUL 13:23
İZMİR 13:31
KARS 12:27
KASTAMONU 13:04
KAYSERİ 12:57
KIRKLARELİ 13:30
KIRŞEHİR 13:03
KOCAELİ 13:19
KONYA 13:09
KÜTAHYA 13:19
MALATYA 12:46
MANİSA 13:29
KAHRAMANMARAŞ 12:51
MARDİN 12:36
MUĞLA 13:26
MUŞ 12:33
NEVŞEHİR 13:00
NİĞDE 13:00
ORDU 12:48
RİZE 12:37
SAKARYA 13:17
SAMSUN 12:54
SİİRT 12:31
SİNOP 12:59
SİVAS 12:51
TEKİRDAĞ 13:29
TOKAT 12:53
TRABZON 12:40
TUNCELİ 12:41
ŞANLIURFA 12:44
UŞAK 13:22
VAN 12:26
YOZGAT 13:00
ZONGULDAK 13:12
AKSARAY 13:03
BAYBURT 12:38
KARAMAN 13:06
KIRIKKALE 13:05
BATMAN 12:35
ŞIRNAK 12:29
BARTIN 13:10
ARDAHAN 12:28
IĞDIR 12:23
YALOVA 13:22
KARABÜK 13:09
KİLİS 12:51
OSMANİYE 12:54
DÜZCE 13:14

CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

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