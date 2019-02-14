Önce imza sonra kelepçe

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çok sayıda çift evlenmek için Beykoz Belediyesi Kanuni Kent Ormanı'ndaki evlendirme dairesinin yolunu tuttu. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 14 çifte, Beykoz Belediyesi göl manzaralı yeni nikah salonunda tören düzenledi. Nikahın ardından akşam yemeğinde ağırlanacak olan çiftlerin nikahları keman eşliğinde kıyıldı. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek ve Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcısı Salim Öztürk'ün kıydığı 14 Şubat nikahları, kokteyl ikramıyla başladı. Evlenmek için 14 Şubat tarihini seçen ve ikisi de polis memuru olan bir çiftin nikahı ise renkli görüntülere sahne oldu. Çiftin nikahlarının kıyıldığı esnada arkadaşları olan bir polis memuru çifte kelepçe takarak evlenen çifte jest yaptı.