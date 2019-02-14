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  • 14.02.2019 19:02
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 19:02

Baba-kız tutuklandı! Öyle bir şey yapıyorlardı ki...

’nın Akşehir ilçesinde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan C.G. (56) ile kızlarından Ü.G. (21), tutuklandı, H.E.G. (13) serbest bırakıldı.

Baba-kız tutuklandı! Öyle bir şey yapıyorlardı ki...

Akşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.G.'nin kızlarıyla birlikte sattığı bilgisini aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon düzenleyen polis, C.G. ile kızları Ü.G. ve H.E.G.'yi gözaltına aldı.



Evde yapılan aramada satışa hazır paketler halinde 20 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1800 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. C.G. ve kızlarından Ü.G. tutuklandı, H.E.G. serbest bırakıldı.

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