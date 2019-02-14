Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Hercai'nin ikinci tanıtımı dün akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin tanıtımında, birbirini çok seven ve birbirine çok aşık iki gencin acı sonla biten hikayesi sonucunda yazılmış, zengin kültürümüzün bir ürünü olan "Bir Ay Doğar"a yer verildi. Fenomen olmaya aday ve herkesin içinde bir yere dokunan bu melodramatik türküyü, büyülü bir sesi olan Jehan Barbur seslendirdi. Barbur, Twitter hesabından yeni tanıtımı paylaşarak "Mardin'e ve bu güzel hikâyeye ses olmaktan mutluyum" notunu düştü.