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  • 14.02.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 19:01

'nin 1.bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'un seslendirdiği türkü uzak diyarlara götürdü!

Atv'de rüzgarı esecek. Başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin ve Gülçin Santırcıoğlu gibi ünlü isimlerin paylaştığı Hercai'nin yayınlanan ilk bölüm 2. fragmanı izleyiciyi derinden etkiledi. Tanıtımda, 'un seslendirdiği türkü uzak diyarlara götürdü. İşte Hercai'nin tanıtımı...

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Hercai'nin ikinci tanıtımı dün akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin tanıtımında, birbirini çok seven ve birbirine çok aşık iki gencin acı sonla biten hikayesi sonucunda yazılmış, zengin kültürümüzün bir ürünü olan "Bir Ay Doğar"a yer verildi. Fenomen olmaya aday ve herkesin içinde bir yere dokunan bu melodramatik türküyü, büyülü bir sesi olan Jehan Barbur seslendirdi. Barbur, Twitter hesabından yeni tanıtımı paylaşarak "Mardin'e ve bu güzel hikâyeye ses olmaktan mutluyum" notunu düştü.

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