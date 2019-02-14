Yanlış beslenme ve hareketsizliğe bağlı gelişen, çağın en büyük sağlık sorunlarından biri haline gelen obezite, hayatı tehdit ediyor. Araştırmalar dünyada 1.9 milyar erişkinin fazla kilolu, 650 milyon kişinin de obez olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizde ise 16 milyon insan obezite ile mücadele ediyor. Vücut sistemini bozan obezite, başka sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
- Yaşam
- 14.02.2019
- Gazete
Obezite tansiyona davetiye! İşte obezitenin yol açtığı hastalıklar...
Çağın vebası obezite, başka sağlık sorunlarına da davetiye çıkartıyor. Dr. Keramettin Şar, “Fazla kilo, kısırlığa ve yüksek tansiyona neden olur. Zayıflamak için beklemeyin” diyor.
Yanlış beslenme ve hareketsizliğe bağlı gelişen, çağın en büyük sağlık sorunlarından biri haline gelen obezite, hayatı tehdit ediyor. Araştırmalar dünyada 1.9 milyar erişkinin fazla kilolu, 650 milyon kişinin de obez olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizde ise 16 milyon insan obezite ile mücadele ediyor. Vücut sistemini bozan obezite, başka sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor.
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