Obezite tansiyona davetiye! İşte obezitenin yol açtığı hastalıklar...

beslenme ve hareketsizliğe bağlı gelişen, çağın en büyük sağlık sorunlarından biri haline gelenhayatı tehdit ediyor. Araştırmalar dünyada 1.9 milyar erişkinin fazla kilolu,kişinin de obez olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizde iseobezite ile mücadele ediyor. Vücut sistemini bozan obezite,beraberinde getiriyor.