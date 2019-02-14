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ır! 'nde aşk hastalıkları iyileştiriyor!

Aşk ömür uzatır
14 Şubat'ta aşk, hastalıkları iyileştiriyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, aşkın iyileştirici etkisine değiniyor. Şu bilgileri veriyor:

Aşk tansiyonu düşürür. Araştırmalar, 10 dakikalık sarılmanın bile yüksek tansiyonu düşürdüğünü gösterir.
Vücuttaki stres hormonlarının azalmasını sağlayan aşk, kolesterole de iyi gelir.
Mutlu bir aşk, kadınların ömrünü 2, erkeklerin ömrünü ise 7 yıl uzatır.
Aşk, uzun vadede kalp krizi riskini azaltır.
Bağışıklık sistemini de güçlendiren aşk, hastalıkları önler.

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