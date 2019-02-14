Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün avukat eşi Ece Kırmızıgül, Türkmenistan uyruklu hasta bakıcısı ve 2 arkadaşı tarafından 2 milyon TL'lik para ve ziynet eşyası çalınan kayınvalidesi Faike Arık'ın (93) avukatlığını yaptı. 15'er yıla kadar hapis cezaları istenen 3 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Faike Arık'ın ifadesinin alınmasına karar verdi. Sanıkların tutukluluklarının devamına ve davanın ertelenmesine hükmetti.