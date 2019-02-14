Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin çok bulutu, Marmara, Kuzey Ege, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Muğla, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile Antalya'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğu kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte azalan hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Hakkari il geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap), mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine, bu akşam saatlerinden itibaren yeni kar yağışları bekleniyor. Kar yağışının öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
EGE
Çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Kütahya çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte azalan hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzey doğu yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Hakkari il geneli ile Şırnak'ın doğu ilçelerinde (Uludere ve Beytüşşebap), mevcut yüksek kar örtüsünün üzerine, bu akşam saatlerinden itibaren yeni kar yağışları bekleniyor. Kar yağışının öğle saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun (20-40 cm) olacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve dik yamaçlarda meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.
EGE
Çok bulutlu, Manisa, Kütahya ve Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; Kütahya çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
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