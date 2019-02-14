



Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç kız gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Atapark Mahallesi 1311 Sokak'taki bir binanın üçüncü katında oturan İlhami Ö. ile kızı Berfin Ö. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.