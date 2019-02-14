Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç kız gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Atapark Mahallesi 1311 Sokak'taki bir binanın üçüncü katında oturan İlhami Ö. ile kızı Berfin Ö. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Ankara'da 16 yaşındaki kız babasını öldürdü
Ankara Keçiören'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç kız gözaltına alındı. İlhami Ö'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
- En güzel ve anlamlı cuma mesajları!
- Oğlunu evlendirmek isterken hayatının şokunu yaşadı!
- Çarpışma 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.