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  • 15.02.2019 07:28
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 07:28

'da 16 yaşındaki kız babasını öldürdü

Keçiören'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen gözaltına alındı. İlhami Ö'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen genç kız gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Atapark Mahallesi 1311 Sokak'taki bir binanın üçüncü katında oturan İlhami Ö. ile kızı Berfin Ö. (16) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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