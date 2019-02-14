Tanzim satış yerlerinde neler satılıyor? Sebze, meyve ne kadar?

Kısa bir süre önce hayata geçirilen tanzim satış uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar tanzim satış noktalarında patates, soğan, domates, salatalık, patlıcan ve ıspanak gibi ürünleri uygun fiyata temin edilebiliyor. Ankara'da 15, İstanbul'da ise 50 noktada tanzim noktaları kuruldu. Vatandaşlar şimdi tanzim satış yerlerinde neler satılıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte tanzim satış noktasında bulunan ürünler...

TANZİM SATIŞ NOKTALARINDA NELER SATILACAK?

Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı yapılıyor. Kişi başına en fazla 3 kilo sebze ya da meyve satın alınabiliyor.

E-TANZİM SATIŞ FİYATLARI NE KADAR?

İnternette başlayan satışlarda fiyatlar şöyle:

Havuç 2.50 TL

Ispanak: 4 TL

Maydanoz 2.25 TL

Salatalık 4 TL

Patates 2 TL

Soğan 2 TL

Patlıcan 4.5 TL

Biber 6 TL

TANZİM SATIŞ NEDİR?

Tanzim kelime olarak sıraya koyma, sıralama, düzenleme, düzen verme ve yoluna koyma anlamlarına geliyor. Tanzim satış 1978 yılında Resmi Gazete'de yayınlanan Belediye Tanzim Satışları Yönetmeliğine ile Türkiye'de uygulanmaya başlanmış, Belediye Yasası ile tanzim satışlarında ve hayatı ucuzlatacak önlemlerin alınmasında bu yönetmelik uygulanmıştı.

1978 yılında belediyece alınan önlemlerin içinde, halkın günlük yaşayışını etkileyen yiyecek, yakacak ve diğer zorunlu ihtiyaç maddelerini, satın almak, stok etmek, belirli bir karla satın aldırmak, sattırmak; bu yolla sağlanacak maddeleri amaca uygun olarak dağıtmak üzere tanzim satış mağazaları kurmak; hayatın ucuzlatılmasına etkili olmak için, halka aracısız dağıtımını sağlamak amacıyla üreticiler, diğer belediyeler, köyler, kamu iktisadi kuruluşları ve kooperatiflerle üretim değerlendirme ve pazarlama konularında her türlü iş birliği yer almaktaydı.

"Enflasyonla Mücadele" kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 1970'lerde uygulanan "Tanzim Satış" yeniden gündeme geldi. Meyve ve sebze fiyatlarındaki kontrolsüz artışa tepki olarak Erdoğan, Hazine, Maliye ve Tarım Bakanlığı'nın öncülüğünde başta belediyeler ve Tarım Kredi Kooperatifleri işbirliği ile Tanzim Ofisleri kurulması talimatını verdi. Projenin ilk etabında İstanbul'da 50, Ankara'da ise 30 tanzim satış noktası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hizmete sunuldu.