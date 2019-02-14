Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, aracılar vasıtasıyla oğlunu evlendirmek isteyen İsmail Karaaslan, adının 'Sebahat' olduğunu öne süren genç kız ve yakınları tarafından 50 bin lira dolandırıldı. Karaaslan'ın şikayeti üzerine jandarma, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa Alaşehir'in kırsal Delemenler Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İsmail Karaaslan (64), oğlu Bünyamin Karaaslan'ı (35) evlendirmek istedi. Kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nden tanıdıkları İ.Y. (40), Karaaslan'a, Hatay'da evlenmek isteyen biri olduğu ve isterlerse tanışmalarına aracılık edebileceğini söyledi. Bunun üzerine İsmail Karaaslan, oğlu Bünyamin Karaaslan ve İ.Y. ile birlikte 7 Şubat'ta Hatay'a gitti.