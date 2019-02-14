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  • 14.02.2019 19:33
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 19:33

Cesedi yakılmış halde bulunmuştu! Kuyumcu cinayeti davasında karar...

'da ormanlık alanda cesedi bulunan kuyumcunun öldürülmesine ilişkin yargılanan uyruklu 3 sanıktan biri müebbet, ikisi 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cesedi yakılmış halde bulunmuştu! Kuyumcu cinayeti davasında karar...

5. duruşmaya, tutuklu sanıklar Hamed Norouzhia, Mohammad Falahzadeh ve Peyman Boveirimonji, öldürülen 'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmalarını yapan sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Falahzadeh'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Norouzhia ve Boveirimonji'ye ise "kasten insan öldürmeye yardım etme" suçundan 13'er yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da geçen yıl nisan ayında, kendisinden bir süre alınamayan 54 yaşındaki kuyumcu Vedat Şenay'ın cesedi ormanlık alanda bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan uyruklu 4 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

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