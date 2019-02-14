İstanbul Eyüpsultan'da toprak kayması

İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi.
Toprak kaymasının yaşandığı cepheye bakan binadaki 4 dairede hasar oluştu.
Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede hasar gördüğü belirlenen 4 dairedeki vatandaşlar tahliye edildi.
Söz konusu daireler mühürlenirken, polis ve zabıta ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
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