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  • 14.02.2019 14:26
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 14:26

İstanbul Eyüpsultan'da toprak kayması

Eyüpsultan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı.

Eyüpsultan'da toprak kayması

İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi.
Toprak kaymasının yaşandığı cepheye bakan binadaki 4 dairede hasar oluştu.

Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede hasar gördüğü belirlenen 4 dairedeki vatandaşlar tahliye edildi.

Söz konusu daireler mühürlenirken, polis ve zabıta ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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