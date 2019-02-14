Eleq ipucu sorusu yayınlandı. Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar sevgili eleqseverler, bugün geçmişe gidiyoruz. İstanbul'da bulunan Kız Kulesi ile ilgili çeşitli aşk efsaneleri vardır, belki duymuşsunuzdur. Bir tanesi var ki, Bizans İmparatoru Manuel Kommen'in kızı ile bir köy delikanlısı arasında geçer. Peki, bu aşık kahramanların isimlerini bilen var mı?" denildi. İşte 14 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (14 ŞUBAT 2019)

Soru: Bizans İmparatoru Manuel Kommen'in kızı ile köy delikanlısının ismi nedir?

Cevap: DAMALİS VE LEANDROS

ELEQ NEDİR?

Eleq, Türk Telekom'un tamamen kendi geliştirdiği mobil canlı bilgi yarışmasıdır. Eleq, katılımcılara para ödülü kazandırıyor. Eleq uygulamasını Türk Telekom abonesi olan ya da olmayan herkes indirip yarışmaya katılabiliyor.

Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, kişi başına düşen ödül miktarını heyecan verici seviyelerde tutmak istediklerini belirterek, yarışmacı sayısı arttıkça belirlenen günlük ödül miktarını da arttıracaklarını vurguladı. Özgün bir soru setleri olduğunu dile getiren Demir, "Bilgin eleq'ten geçsin sloganıyla hayata geçirdiğimiz yarışmamız ile bilgi verirken eğlendirmeyi de amaçlıyoruz. Bu nedenle zaman zaman esprili soru ve cevaplar da oluyor." bilgisini verdi.

Demir, şunları kaydetti:

"Sorularımızın tamamını kendimiz hazırlıyoruz. Bunu yaparken de kültürel hassasiyetlerimize ve etik değerlere saygılı olmasına özen gösteriyoruz. Ayrıca depresif, can sıkıcı, moral bozucu, enerji düşürücü nitelikte sorulara özellikle yer vermiyoruz. Amacımız yarışmacıları sıkmak bunaltmak değil, genel kültürlerini artırırken aynı zamanda eğlenmelerini, hoş vakit geçirmelerini sağlamak ve bir topluluğun parçası olduklarını hissettirmek."

Türkiye'de cep telefonu kullanan yaklaşık 79 milyon mobil abone bulunduğunu aktaran Demir, yine 7,5 milyonu yüksek öğrenime kayıtlı 25 milyon öğrenci olduğunu ifade etti.