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  • 14.02.2019 08:05
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 08:05

ve 'dan sefer iptalleri

'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, () ve Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri iptal edildi. İşte iptal edilen İDO ve BUDO seferleri...

Yola çıkacaklar dikkat! İptal edildi

'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, () ve Deniz Otobüsleri'nin () bazı seferleri iptal edildi.

İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
-08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

-07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

-07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

BUDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ
-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

-12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

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