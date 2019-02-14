Sevgililer Günü geldi çattı. Bugün tüm sevenler birbirine aklarını haykıracak. Sabahın ilk saatlerinden itibaren en güzel ve özel Sevgililer Günü mesajları araştırılmaya başlandı. Hediye almamış olanlar da bu mesajlarını sevdiklerine göndererek onları çok mutlu edebilir.İşte 2019 yılı 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sizler için derlediğimiz kısa, uzun, resimli ve en anlamlı Sevgililer Günü mesajları...