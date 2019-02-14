Hadi ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Bugün 20.30'da başlayacak olan Hadi'nin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Sevgililer gününün son ipucuna hazır mısınız hadiciler? Bugünkü ipucumuz Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ili Erzurum'dan geliyor. Erzurum neleriyle meşhur biliyor muyuz? Ayrıca cevabımız önemli geçim kaynaklarından biridir de!" denildi. İşte 14 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (14 ŞUBAT 2019)

Soru: Erzurum'un nesi meşhurdur?

Cevap: OLTU TAŞI

Oltu taşı, Erzurum'un Oltu ilçesinin kuzeydoğu kesiminden çıkarılmakta olan yarı değerli bir taştır. Kolay işlenebilme özelliğinden dolayı takı ve ziynet eşyası yapımında kullanılır.