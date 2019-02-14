Sincan ilçesinde, bir mahkeme sonrası yaşanan arbedede bir kadın bebeğini polislerin üzerine fırlatmaya çalıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.



İNANILMAZ ANLAR

Alınan bilgiye göre, Ankara'da Sincan Adliyesinde görülen bir duruşma sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Araya polis girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir kadın, kucağındaki bebeği polislerin üzerine fırlatmak istedi. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.