Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.02.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 17:59

'da inanılmaz görüntüler! Bebeğini fırlatarak polislere vurdu

'nın Sincan ilçesinde, mahkemede görülen bir duruşmanın ardından gerginlik yaşandı. Yaşanan arbedede bir kadın, bebeğini polislerin üzerine doğru attı.

Sincan ilçesinde, bir mahkeme sonrası yaşanan arbedede bir kadın bebeğini polislerin üzerine fırlatmaya çalıştı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İNANILMAZ ANLAR
Alınan bilgiye göre, 'da Sincan Adliyesinde görülen bir duruşma sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Araya polis girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir kadın, kucağındaki bebeği polislerin üzerine fırlatmak istedi. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriAnkara'da inanılmaz görüntüler! Bebeğini fırlatarak polislere vurdu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar