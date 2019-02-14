En romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları! 2019 Sevgililer Günü

En güzel 14 Şubat Sevgililer Günü sözlerini sizler için derledik. 2019 yılının Sevgililer Günü'nü daha özel kılmak ya da uzakta olan sevdiğine aşkını söylemek isteyenler haberimizdeki resimli, resimsiz ve anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü mesajlarına göz atabilir.



EN ANLAMLI 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI



-Sen çöllerde serap gibisin, engin denizlerde yakamoz gibisin, ışığım sensin, güneşim sensin... Bil ki çok özlendin... Sevgililer günün kutlu olsun!



-Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim.

-Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.



-Öperim dudaklarından gül kokulu yanaklarından her dem gözlerimin hapsindesin kalbimin tek sahibisin… Sevgililer günün kutlu olsun!



-Bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.



-Seni yıldızlara benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar erişilmezsin ama bir farkın var onlar bin tane sen bir tanesin. Sevgililer günün kutlu olsun.

-O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!





-Sana bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.



-Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!



-Sevgi sana hissettiklerimi anlatmak için çok zayıf bir kelimedir. Bu hayat, sana aşık olduğumu delice ifade etmek için çok küçük bir zamandır. SENİ ÇOK SEVİYORUM… 14 Şubat Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.