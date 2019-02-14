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  • 14.02.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 17:29

nasıl yapılır? İşte lezzetli ve bol etli

tarifi, son günlerde en çok arananlar arasında yer alıyor. "Bugün ne pişirsem" diye düşünen ev hanımlarının kafalarındaki soruya yanıt olarak bol etli bir yemek tarifi vereceğiz. Lezzeti bol olan akşam menüsünü renklendirecek. Peki, ? İşte lezzetli ...

Eti bol gulaş yemeği nasıl yapılır?

GULAŞ MALZEMELERİ

- Yarım kilogram kuşbaşı dana eti
- 2 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet kırmızı biber
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı tuz (arzuya göre miktarı değiştirebilirsiniz)
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1/2 çay kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı tepeleme un
- 2 su bardağı su

GULAŞ NASIL YAPILIR?

Lezzetli bir için öncelikle geniş bir tencerede sıvı yağ ve tereyağı kızdırın. Doğranmış soğan, kırmızı biber ve sarımsakları 2-3 dakika yağda çevirdikten sonra tüm baharatları ekleyin ve karıştırın. Ardından etleri ilave ederek suyu çekene kadar kavurun. Salçayı ekleyip, kokusu çıkana kadar karıştırın ve ardından suyu ekleyin. Ayrı bir kasede, unu ve yemeğinizden 1 kepçe suyu pürüzsüz bir hale gelene kadar karıştırın ve yavaş yavaş tencereye ekleyin. Bir taşım kaynadıktan sonra, ocağın altını kısın ve etler yumuşayıncaya kadar pişirin. Macar gulaşı servis tabağına alın.

Afiyet olsun...

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