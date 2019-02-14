Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 14.02.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 14.02.2019 21:51

Bolu- arasındaki karayolunda 20'ye yakın araç birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı

Bolu- arasındaki karayolunda 20'ye yakın aracın karıştığı, çok sayıda yaralının olduğu nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Ortalık savaş alanına döndü! 20'ye yakın araç...

Korkunç , 20.30 sıralarında Bolu- arasındaki eski yol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bolu-Ankara eski yolu Gerede mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 20'ye yakın aracın karıştığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

İlk belirlemelere göre 7-8 tırın aralarında olduğu 15 aracın karıştığı kaza alanına toplam 6 ambulans, 1 UMKE ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ankara'dan takviye ekip istenilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kaza alanında sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBolu-Ankara arasındaki D-750 karayolunda 20'ye yakın araç birbirine girdi! Yol trafiğe kapandı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar