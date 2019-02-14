Ali Baba ve 7 Cüceler filmi izleyicilerin dikkatini çekti. Şimdilerde birçok insan internette Ali Baba ve 7 Cüceler oyuncuları ile ilgili araştırma yapıyor. Bizler de sizin için Ali Baba ve 7 Cüceler oyuncu kadrosu ile ilgili detayları derledik. Peki, Ali Baba ve 7 Cüceler filmi nerede çekildi? İşte Ali Baba ve 7 Cüceler filmine dair merak edilen detaylar...

ALİ BABA VE 7 CÜCELER OYUNCULARI KİMDİR?

Ali Baba ve 7 Cüceler, beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Cem Yılmaz'ın başrolünde yer aldığı film hakkında bazı bilgiler...

Yönetmen koltuğunda Cem Yılmaz'ın oturduğu Ali Baba ve 7 Cüceler'in oyuncu kadrosunda yine Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Çetin Altay, Irina Ivkina, Yosi Mizrahi gibi isimler yer alıyor.

ALİ BABA VE 7 CÜCELER KONUSU

Film bahçe cüceleri satan, Şenay Cüccaciye'nin de ortağı olan, Şenay ve İlber'in, Avrupa'da bir fuara katılmalarını ve burada başlarına gelen akıl almaz olayları konu alıyor. Zengin olma hayalleriyle Sofya Bahçecilik Fuarı için Bulgaristan'a gelen Şenay (Cem Yılmaz) ve İlber (Çetin Altay)'in hiçbir şey istediği gibi gitmemektedir. Fuar alanında ürünlerinin tanıtımlarını yapan ikilinin amacı,markalarının ve ürettikleri cücelerin farklı ülkelere ihracatıdır. Gelişen olaylar neticesinde kendilerini yaşam savaşının tam ortasında bulan ikili, kendi yöntemleri ile tüm bu zorlukları aşmaya çalışmaktadır. Kötü adam Mancov'u yenebilmek için zengin olma hayallerini bir kenara bırakan Şenay ve İlber'in, bu yolda en büyük yardımcıları Rus Veronica (Irina Ivkina) ve eski Azeri Sovyet askeri Kenan Memedov (Zafer Algöz) olacaktır. Türkiye'ye dönmek isteyen Şenay ve İlber, Boris Mancov ile savaşacaklardır.

ALİ BABA VE 7 CÜCELER FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Cem Yılmaz'ın birden çok karakteri oynadığı filmlerinden biridir. Ayrıca, sanatçı Barış Manço'nun eserlerini kullanmış, karakterlerden birine de isminin benzerini vermiştir. "Boris Mancov" isimli karakteri Cem Yılmaz oynamıştır. Filmin bir kısmı Bulgaristan'da çekilmiştir.