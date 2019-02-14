Bir Zamanlar Çukurova Füsun'u Yeliz Doğramacılar kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova kısa sürede izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Füsun karakterini Yeliz Doğramacılar canlandırıyor. Füsun karakteriyle insanların dikkatini çeken Yeliz Doğramacılar'ın hayatıyla ilgili insanlar araştırma yapıyor. Peki, Yeliz Doğramacılar kimdir? İşte Yeliz Doğramacılar ile ilgili merak edilenler...

YELİZ DOĞRAMACILAR KİMDİR?

Yeliz Doğramacılar, 1978 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Bir çok kanalda sunuculuk yapan Yeliz Doğramacılar ilk oyunculuk deneyimini 1996 yılında rol aldığı Gurbetçiler dizisi ile yaşamış; Hayat Bilgisi, Hürrem Sultan, Muhteşem Yüzyıl, Görüş Günü Kadınları, Kaleiçi, Alanya Almanya, Koçum Benim, Savunma ve En Son Babalar Duyar dizilerinde rol almıştır. Atv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek'in yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol almaktadır. Dizide Füsun karakterini canlandırmaktadır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN KONUSU NE?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Çukurova'nın en büyük ailelerinden Aladağların hikayesi anlatılmaktadır. Hünkar Aladağ kocası öldükten sonra çiftliği ve malları tek başına idare etmiştir. Hünkar hanımın tek oğlu ise Demir'dir. Demir hakimeyeti seven bir adamdır ve annesinden işleri devralmak ister; ancak tam bu sırada Demir Züleyha adında bir işçi kıza aşık olur. Züleyha'yı kadını yapmak isteyen Demir Züleyha'nın başka bir adama aşık aşık olduğunu öğrenir. Züleyha ve abisi Yılmaz işçi olarak geldikleri bu bölgede çalışmaya başlar; ancak onlar bir zalimden kaçıp gelmiş ve burada dikkat çekmemek için kardeşiz demişlerdir; aslında Züleyha abisi olarak tanıttığı Demir'e Demir'de Züleyha'ya ölümüne sevdalıdır. Demir Züleyha'yı elde etmek için zorlarken Yılmaz Demir'i öldürmek ve ondan kurtulmak ister ancak bunu başaramaz.