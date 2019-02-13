Turp gibi olun

salataları süsleyen, tadıyla ağızları lezzetlendirensağlığımızı da koruyor. İçerdiği vitamin, mineral ve liflerle güçlü bir antioksidan olan bu sebze, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor.turbun faydalarını şöyle sıralıyor:Siyah turp, bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıkları iyileştirir.DNA'yı onarır. Yaşlanmayı önler.Grip ve soğuk algınlığından korur.Tansiyonu dengeler.Metabolizmayı hızlandırır.