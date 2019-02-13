Turp gibi olun

Rengiyle salataları süsleyen, tadıyla ağızları lezzetlendiren turp, sağlığımızı da koruyor. İçerdiği vitamin, mineral ve liflerle güçlü bir antioksidan olan bu sebze, sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazını oluşturuyor. Diyetisyen Buşra Mutlu, turbun faydalarını şöyle sıralıyor:
Yüksek lif içerir. Mideyi ve karaciğeri temizler.
Siyah turp, bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıkları iyileştirir.
Alabaş olarak bilinen beyaz turp, ağrı keser.
DNA'yı onarır. Yaşlanmayı önler.
Kana oksijen sağlar.
Grip ve soğuk algınlığından korur.
Kalbi korur ve güçlendirir.
Tansiyonu dengeler.
Bağışıklığı güçlendirir.
Metabolizmayı hızlandırır.
İyot açısından zengin olduğundan tiroit hastalıklarından korur.
Yüksek lif içerir. Mideyi ve karaciğeri temizler.
Siyah turp, bronşit ve öksürük gibi rahatsızlıkları iyileştirir.
Alabaş olarak bilinen beyaz turp, ağrı keser.
DNA'yı onarır. Yaşlanmayı önler.
Kana oksijen sağlar.
Grip ve soğuk algınlığından korur.
Kalbi korur ve güçlendirir.
Tansiyonu dengeler.
Bağışıklığı güçlendirir.
Metabolizmayı hızlandırır.
İyot açısından zengin olduğundan tiroit hastalıklarından korur.
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