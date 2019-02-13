Sen Anlat Karadeniz 40. bölümde neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde yaşanacaklar...
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz 40. bölümde sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes, adamları alt etmeyi başarır. Yiğit'in bıraktığı izleri takip eden Tahir, polisler ile yüzyüze gelmiştir. İşte Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde yaşanacaklar...
13.02.2019 04:49
- Son Güncelleme: 13.02.2019 04:49
DİĞER GALERİLER