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Sen Anlat Karadeniz 40. bölümde neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü ile izleyicisini ekran başına kilitleyecek. Sen Anlat Karadeniz 40. bölümde sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes, adamları alt etmeyi başarır. Yiğit'in bıraktığı izleri takip eden Tahir, polisler ile yüzyüze gelmiştir. İşte Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde yaşanacaklar...

13.02.2019 04:49 - Son Güncelleme: 13.02.2019 04:49
Sen Anlat Karadeniz 40. bölümde neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Sen Anlat Karadeniz'in 40. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünde sokak serserileri tarafından kaçırılan Nefes adamları alt etmeyi başarırken, Tahir peşindeki polislerle yüz yüze gelmiştir.

Sen Anlat Karadeniz 40. bölümde neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Vedat uyanıp Nefes'in kaçtığını öğrenince serumları söker atar.

Sen Anlat Karadeniz 40. bölümde neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Nefes'in peşinden gidecek gücü olmayan Vedat, Fikret'i ikna etmek için bu defa acımasız bir yöntem deneyecektir.

Sen Anlat Karadeniz 40. bölümde neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Tahir, Yiğit'in bıraktığı izlerin peşinde onlara adım adım yaklaşırken, Nefes oğlunun kucağına yığılır.

Sen Anlat Karadeniz 40. bölümde neler yaşanacak? İşte Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Yiğit annesini kaybetme korkusuyla karşı karşıya gelmiştir.

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