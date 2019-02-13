Müge Anlı canlı yayınında Adem kara cinayeti araştırılmaya devam ediyor. En çok izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, herkesin merak ettiği Adem Kara cinayetiyle ilgili neler konuşuldu? 13 Şubat Müge Anlı'da Adem Kara'nın ailesi cinayetle ilgili neler anlattı? Adem Kara'yı kim, neden öldürdü? 13 Şubat Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oldu merak ediyorsanız,13 Şubat Müge Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...