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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 14:34

'daki su kuyusunda cesedi bulunan cinayetinin perde arkası! Anlı son bölüm izle

canlı yayınında cinayetiyle ilgili neler konuşuldu? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, herkesin merak ettiği cinayetle ilgili aile kimlerden şüpheleniyor? Kaybolduktan 15 gün sonra evinin yakınında bulunan ve ailesinin bile bilmediği su kuyusundan çıkarılan Adem Kara'yı kim öldürdü? Müge Anlı'da bugün neler oldu merak ediyorsanız, Anlı son bölümü izleyebilirsiniz...

canlı yayınında cinayeti araştırılmaya devam ediyor. En çok izlenen program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün, herkesin merak ettiği Adem Kara cinayetiyle ilgili neler konuşuldu? Anlı'da Adem Kara'nın ailesi cinayetle ilgili neler anlattı? Adem Kara'yı kim, neden öldürdü? 13 Şubat Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oldu merak ediyorsanız,13 Şubat ü izleyebilirsiniz...

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