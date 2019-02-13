Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.02.2019 10:57
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 11:15

Bahçelievler'de E-5 trafiğini birbirine kattı, dan paylaştı!

Bahçelievler E-5'te tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsü, o anları kaydederek da paylaştı.

Şirinevler'de akan trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki araçların arasından hızla geçen sürücü, adeta kazaya davetiye çıkardı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları kaydederek hesabından paylaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleriİstanbul Bahçelievler'de E-5 trafiğini birbirine kattı, sosyal medyadan paylaştı!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar