İstanbul Şirinevler'de akan trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yürekleri ağza getirdi. Seyir halindeki araçların arasından hızla geçen sürücü, adeta kazaya davetiye çıkardı. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücü, o anları kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.