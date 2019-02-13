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  • 13.02.2019 23:18
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 23:18

ne demek? ?

Ekranlarda yeni yayınlanan dizisinin ardından vatandaşlar sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki ? İşte detaylar...

Kuzgun ne demek? Kuzgun ne anlama geliyor?

Star TV'de ilk bölümüyle ekranlara gelen dizisi izleyicilerin dikkatini çekti. Yayınlanan ilk bölümün ardından vatandaşlar internette sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ? İşte kuzgunla ilgili merak edilen tüm detaylar...

KUZGUN NE DEMEK?

Kuzgun, kargagiller familyasından Corvus cinsi bir kuş türüdür. Zekası, büyüklüğü ve simsiyah olması ile dikkat çeker. İri ve uzun gagası, baklava biçimli kuyruğu, onu uçarken tanınmasını sağlar. Vücudundaki tüm tüyler siyah, boyun altı tüyleri diktir.Yerleşik ve gezici kuşlardır.

KUZGUN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Kuzgun'un; 'Kuzgun'u bir kurşun, bıçak yarası, trafik kazası ya da dayak öldürmedi. Kuzgun'u terk edilmek öldürdü.' sözleriyle, terk edilmiş olmanın acısını yıllardır yüreğinde taşıdığını hissettirdiği tanıtımda, dizinin ilk bölümünden birbirinden çarpıcı görüntüler yer alıyor. Aksiyon sahnelerinin heyecanı artırdığı tanıtımda Dila'nın Kuzgun'a 'Borçlandım sana' sözleri ise, Kuzgun'la Dila arasında neler yaşanacağına ilişkin merak uyandırıyor.

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