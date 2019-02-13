Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi tarafından çekilen Sayısal Loto'da kazanan numaralar belli oldu. 13 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte bu hafta Sayısal Loto'da kazanan numaralar…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (13 ŞUBAT 2019)

Sayısal Loto çekiliş sonucu: 1 - 18 - 21 - 24 - 48 - 49

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, 1 ile 49 sayı dizisi içerisinden çekiliş ile belirlenecek olan 3, 4, 5 ve 6 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan bir şans oyunudur. Katılımcılar 6 bilmesi ile birlikte büyük ikramiyeye sahip olacaklardır. 3 bilenler ise en az tutarda ikramiyeyi alacaklardır. Kazanılan tutarlar sayısal loto çekilişinin gerçekleşmesinin ardından katılım oranı ve talihli sayısına göre açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



Sayısal Loto'da toplam 8 tane kolon bulunuyor. Kolonların içerisinde 1'den, 49'a kadar sayılar bulunmaktadır. Her kolonda 6 adet sayı seçmeniz ve kalem ile işaretlemeniz gerekmektedir.