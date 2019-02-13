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  • 13.02.2019 12:07
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 12:26

'nda yoğun kar yağışı! Onlarca araç mahsur kaldı

Balıkesir’in Edremit, Havran ve ’nin Yenice İlçeleri arasında kalan ’nın Kapanca-Hanlar-Kalkım yolunda gece başlayan kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor. Zaman zaman kar yağışı nedeniyle kapanan yolda onlarca araç mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçları orman köylüleri traktörleri ile kurtarıyor.

Kazdağları'nın Kapanca-Hanlar-Kalkım mevkinde gece saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar yüksekliği 10 santimetreye kadar çıktı.

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