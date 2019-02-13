Kazdağları'nın Kapanca-Hanlar-Kalkım mevkinde gece saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar yüksekliği 10 santimetreye kadar çıktı.
Kazdağları'nın Kapanca-Hanlar-Kalkım mevkinde gece saatlerinde yoğun bir şekilde başlayan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar yüksekliği 10 santimetreye kadar çıktı.
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