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  • 13.02.2019 11:28
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 11:39

13 milyon liralık kripto parayı çalan şüpheliler oynayınca yakalandı

'da bir kripto para şirketinden 13 milyon liralık vurgun yapan şüphelilere yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.


İstanbul'da Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto para satan bir şirket paraların çalındığı yönünde polis ekiplerine ihbarda bulundu. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda şirkette açılan 2 sanal para hesabının hacklenerek ele geçirildiğini bu hesaplarda bulunan 13 milyon lira tutarındaki Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi kripto paraları başka sanal para hesaplarına aktarıldığını tespit etti.

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