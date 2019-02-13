Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde bulunan 7 katlı Birlik Apartmanı, yapılan incelemelerin ardından risk taşıdığı tespit edildi. Riskli bina dün akşam saatlerinde boşaltılarak, belediye ekiplerince mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının yanına giderken bir kısmı ise Bahçelievler Belediyesi tarafından öğretmenevinde misafir edildi. 24 daireden oluşan binanın 45 yıllık olduğu öğrenildi. Belediye ekipleri mühürlenen bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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