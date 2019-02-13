Karaciğer kahve sever

Yanlış beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik karaciğer yağlanmasını beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, erken evrede fark edilmeyen ancak ilerlediğinde kalp-damar sistemlerini ve beyin damarlarını tehdit ederek, siroza bile neden olabilen karaciğer yağlanması hakkında bilgi veriyor. Obezite, yüksek kolesterol, şeker hastaları ve yüksek tansiyon hastalarının risk altında olduğunu ifade eden Prof. Dr. Gümürdülü, her gün 45 dakikalık yürüyüş yapılmasını öneriyor. Şöyle devam ediyor: "Günlük düzenli olarak üç fincan kahve tüketimi karaciğer yağlanmasının yanında karaciğer kanserine bile iyi gelebilmektedir."