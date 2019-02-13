KOÇ:

Artan sorumluluklarınızın yönetimini yapmakta başarılısınız. Ancak dik başlı olmak en büyük zaafınız olabilir. Fiziksel görüntünüze önem verdiğiniz bir gün. İnce detaylar üzerinde durduğunuz için, sizi çevrenizin anlaması zorlaşacaktır. Özellikle düşüncelerinizi farklı bir noktada odaklaştıracaksınız. Bugün Ay para eviniz etkiliyor. Maddi harcamalarınınız için gerekeli desteği kendi imkanlarınızla yaratmalısınız. Mars-Uranüs kavuşumu, çok kolay bir gün olmayacağını işaret ediyor. Bugün ilişkine dair derin düşüncelere dalabilirsin.