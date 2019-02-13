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  • Son Güncelleme: 13.02.2019 09:26

yorumları – 13 Şubat 2019 Çarşamba

yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 13 Şubat Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Artan sorumluluklarınızın yönetimini yapmakta başarılısınız. Ancak dik başlı olmak en büyük zaafınız olabilir. Fiziksel görüntünüze önem verdiğiniz bir gün. İnce detaylar üzerinde durduğunuz için, sizi çevrenizin anlaması zorlaşacaktır. Özellikle düşüncelerinizi farklı bir noktada odaklaştıracaksınız. Bugün Ay para eviniz etkiliyor. Maddi harcamalarınınız için gerekeli desteği kendi imkanlarınızla yaratmalısınız. Mars-Uranüs kavuşumu, çok kolay bir gün olmayacağını işaret ediyor. Bugün ilişkine dair derin düşüncelere dalabilirsin.

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