Feci olay! Arızayı gidermek için TIR'ın altına girdi ve...

Korkunç olay, Kırıkkale-Samsun karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Zeki Mede (55) 42 DJG 31 plakalı tırındaki oluşan arızayı gidermek için dinlenme alanına park etti.

Tırın arızasını gidermek için altına giren sürücü Mede, ön sağ lastik ile rotun arasında kafası sıkıştı. Tır dinlenme alanındaki diğer sürücüler tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri sürücü Mede'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Mede'nin cesedi Balışeyh Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Olayı gören sürücülerden Mahir Çaybaşı ise "Anahtarı aldı buraya yattı altına. O arada marşa bastığında direksiyon mu döndü, direksiyonu dönderip de mi girdiydi onu görmedik. Biz o arada ses gelince koştuk, yanlamaya kısılmış böyle. Çekemedik bende arabadan gittim kriko aldım, geldim. Zaten o arada da ambulans geldiydi ben krikoya vurdum onlarda çekti" diye konuştu.

Jandarma ekipleri, dinlenme alanındaki olaya tanık olan diğer sürücülerin ifadesini aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.