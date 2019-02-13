13 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günleri çekilen Şans Topu'nda meraklı bekleyiş sona erdi. 13 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları insanlar tarafından merakla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte bu hafta Şans Topu'nda kazanan numaralar…

13 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

13 Şubat Şans Topu sonucu: 8 - 15 - 17 - 25 - 30 ve +14

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu, talihlilerin kupon doldurarak katıldığı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişin kuponu, iki sayı kümesinden meydana gelir. Birinci sayı kümesi 1'den 34'e kadar, ikinci sayı kümesi de 1'den 14'e kadar olan sayıları içerir. Birinci sayı kümesinden 5 tane, ikinci sayı kümesinden de 1 tane sayı seçilir ve işaretlenir. Oynanan her kolon için ücret verilir. Katılımcılar, kupondaki çoklu çekiliş seçeneğini işaretleyerek oynanan sayıların birden fazla çekiliş için geçerli olmasını sağlayabilirler. Oynanan kuponun iptali için de ''İptal'' kutucuğunun işaretlenmesi gerekir.

ŞANS TOPU İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Şans Topu çekilişinde; 1+1, 2+1, 3, 3+1, 4+1, 5 ve 5+1 bilenler için ikramiye verilir. Çekilişte ikramiye kazananlar, kazanılan ikramiye tutarına göre farklı yerden ikramiyelerini alabilirler.

Şans Topu'nda; 1+1, 2+1, 3, 3+1 bilenler loto bayilerinden, 4+1 ve 5 bilenler loto bayileri veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden, 5+1 bilerek büyük ikramiye kazanan talihliler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikramiye alabilirler.

Çekilişte katılım sınırı bulunmaz ve istenilen sayıda kolon doldurularak Şans Topu çekilişlerine katılım sağlanabilir. Kazanılan ikramiyeler için talihlilere tanınan süre 1 yıldır. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar.