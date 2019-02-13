Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.02.2019 18:21
  • Son Güncelleme: 13.02.2019 18:27

13 Şubat 20.30 ipucu sorusu: ?

13 Şubat 20.30 tarihinde yapılacak yarışmasının ipucu sorusu açıklandı. Hadi'nin Instagram hesabından yapılan açıklamada soruya ilişkin "?" paylaşımı yapıldı. İşte 13 Şubat Hadi 20.30 sorusuna ilişkin detaylar...

13 Şubat 20.30 Hadi ipucu sorusu: Pandaların olmazsa olmazları nedir?

Merakla beklenen 'nin ipucu sorusu yayınlandı. Soruya ilişkin detaylar Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. Paylaşımda soruya ilişkin "?" ifadelerine yer verildi. Hafta içi 12.30 ve 20.30'da, hafta sonu ise 20.30'da yapılan Hadi'nin bugün akşam yapılacak yarışması için ipucu sorusuna ilişkin detayları sizin için derledik. İşte 13 Şubat 20.30 ...

HADİ İPUCU SORUSU (13 ŞUBAT 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Pandaların olmazsa olmazları nedir?" denildi. İşte 13 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

Soru: Pandaların olmazsa olmazları nedir?

Cevap: Bambu

PANDALAR HAKKINDA MERAK EDİLENLER...

Dev Panda, Ayıgiller familyasından, beyaz postu üzerinde bölge bölge siyah büyük benekleri olan, iri, nesli tehlikede olan bir ayı türü. Küçük panda 'dan ayrıt edebilinmesi için Büyük panda veya da sırf bambu ile beslendiğine dikkati çekmek için Bambu ayısı da denilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam Haberleri13 Şubat 20.30 Hadi ipucu sorusu: Pandaların olmazsa olmazları nedir?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar