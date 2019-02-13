13 Şubat 20.30 Hadi ipucu sorusu: Pandaların olmazsa olmazları nedir?

Merakla beklenen Hadi'nin ipucu sorusu yayınlandı. Soruya ilişkin detaylar Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. Paylaşımda soruya ilişkin "Pandaların olmazsa olmazları nedir?" ifadelerine yer verildi. Hafta içi 12.30 ve 20.30'da, hafta sonu ise 20.30'da yapılan Hadi'nin bugün akşam yapılacak yarışması için ipucu sorusuna ilişkin detayları sizin için derledik. İşte 13 Şubat 20.30 Hadi ipucu sorusu...

HADİ İPUCU SORUSU (13 ŞUBAT 2019)

Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Pandaların olmazsa olmazları nedir?" denildi. İşte 13 Şubat Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

Soru: Pandaların olmazsa olmazları nedir?

Cevap: Bambu

PANDALAR HAKKINDA MERAK EDİLENLER...

Dev Panda, Ayıgiller familyasından, beyaz postu üzerinde bölge bölge siyah büyük benekleri olan, iri, nesli tehlikede olan bir ayı türü. Küçük panda 'dan ayrıt edebilinmesi için Büyük panda veya da sırf bambu ile beslendiğine dikkati çekmek için Bambu ayısı da denilir.