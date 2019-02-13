13 Şubat Eleq ipucu: 2018 Kış Olimpiyatları'nda, iki farklı disiplinde şampiyon olan ilk kayakçı kimdir?

Eleq yarışmasının ipucu sorusuna ilişkin detaylar verildi. Böylece merakla bekleyiş de sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından açıklamada soruya ilişkin "2018 Kış Olimpiyatları'nda, iki farklı disiplinde şampiyon olan ilk kayakçı kimdir?" açıklaması yapıldı. İşte 13 Şubat Eleq ipucu sorusuna dair detaylar...

ELEQ İPUCU SORUSU (13 ŞUBAT 2019)

Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "2018 Kış Olimpiyatları'nda, iki farklı disiplinde şampiyon olan ilk kayakçı kimdir?" denildi. İşte 13 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

Soru: 2018 Kış Olimpiyatları'nda, iki farklı disiplinde şampiyon olan ilk kayakçı kimdir?

Cevap: Ester Ledecka

ESTER LEDECKA KİMDİR?

Çekya'dan Ester Ledecka, snowboard ve alp disiplini kayakta altın madalya kazanarak bir Kış Olimpiyatları organizasyonunda, 2 farklı branşta şampiyonluk yaşayan ilk kadın sporcu oldu.