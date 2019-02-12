Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar eleqseverler. Bilim meraklıları burada mı? 1975'te özel kanunla Türkiye Cumhuriyeti Profesörü unvanı alan, Türk Einstein diye anılan kimyacımız kimdir, biliyor musunuz?" denildi. İşte 12 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (12 ŞUBAT 2019)

Soru: Türk Einstein diye anılan kimyacı kimdir?

Cevap: OKTAY SİNANOĞLU

OKTAY SİNANOĞLU KİMDİR?

Oktay Sinanoğlu babasının Türkiye Başkonsolosluğunda görev yapmakta olduğu Bari'de doğdu. Oktay Sinanoğlu ve ailesi 1939 yılında İtalya'da II. Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından ailesiyle Türkiye'ye döndü.

Oktay Sinanoğlu, sonradan TED Koleji olan Ankara Yenişehir Lisesi'ne burslu öğrenci olarak girdi ve 1953 yılında bu okulu birincilikle bitirdi. Okulun bursuyla Kimya Mühendisliği okumak üzere ABD'ye gitti. 1956'da ABD Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kimya Mühendisliği'ni birincilikle bitirdi.