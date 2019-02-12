Kalıtsal bir hastalık olarak bilinen çölyak hastalığı, yaşam boyu devam eden bir gıda alerjisi olarak bilinmektedir. Birçok hastalıkla karıştırılan bu hastalığın tedavisi olarak buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glüten proteininden uzak durularak beslenilmesi gerekiyor. Vatandaşların da merak ettiği konular arasında yer alan hastalıkla ilgili merak edilen soruların başında çölyak hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir sorusu yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından çölyak hastalığıyla ilgili detayları içeren "Çölyak Hastalığında Aile Hekimleri İçin Tanı-Tedavi-İzlem Rehberi" internetten yayımlandı. Bu rehberde, çölyak hastalığı rehberi neler içeriyor sorusunun yanıtı yer alıyor.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NEDİR?

Yaşam boyu devam eden çölyak hastalığı ince bağırsağın, gluten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerjisi, hassasiyeti olarak da bilinmektedir.

ÇÖLYAK HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Hastalığın tedavisi olarak buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahıllarda bulunan glüten proteininden uzak durarak beslenilmesi gerektiği bildiriliyor. Glütensiz bir yaşama geçildiğinde hastalıkla ilgili bir sorun görülmemektedir. Burada önemli olan glütenli ve glütensiz gıdaların iyi ayrılmasıdır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ÇÖLYAK HASTALIĞIYLA İLGİLİ REHBER YAYIMLADI

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan, "Çölyak Hastalığında Aile Hekimleri İçin Tanı-Tedavi-İzlem Rehberi" internetten yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör işbirliğinde, "Erişkin Bazı Metabolizma Hastalıkları ve Çölyak Hastalığı Kontrol Programı" kapsamında hazırlanan "çölyak rehberi", Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden erişime sunuldu.

Rehberde, hastalığın tanısı ve tedavisine yönelik bilgi ve öneriler, tedavide güncel gelişmeler, sakıncalı besinler, besinlerin hazırlanmasında dikkat edilmesi gerekenler, diyet ve ilaçlarla ilgili önemli detaylar yer alıyor.

Çölyakla ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni logo da ilk kez bu rehberde kullanıldı.