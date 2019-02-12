Kadınların 14 Şubat Sevgililer Günü'nden önce merakla araştırdığı konular arasında erkek sevgiliye alınacak alınacak hediyeler geliyor. Birçok kadın hediye konusunda zorlanarak fikir almak için internette hediyelerle ilgili araştırma yapıyor. Hediye seçme konusunda en önemli detay erkek arkadaşınızı ne kadar tanıdığınızdır. Bizler de size hediye konusunda fikir verebilmek için ufak bir araştırma yaptık. Erkek arkadaşınıza ya da eşinize Sevgililer Günü'nde alabileceğiniz kullanışlı ve ilginç hediye önerilerini teker teker sıraladık. İşte 14 Şubat'ta erkek sevgiliye ne hediye alınır sorusuyla ilgili öneriler...

14 ŞUBAT'TA ERKEK SEVGİLİYE NE HEDİYE ALINIR?

14 Şubat'a sayılı günler kaldı. Şimdiden birçok kadın erkek arkadaşına ne hediye alacağını düşünmeye başladı. Öncelikle erkek arkadaşınıza hediye almadan önce erkek arkadaşınızın nelerden hoşlandığı, hobilerini ve günlük hayatta nasıl giyindiğine dair her şeyi detaylı bir şekilde gözünüzün önüne getirin. Bizler de size yardımcı olacak ufak püf noktalarını ve hediye önerileriyle ilgili detayları hazırladık.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYE ÖNERİLERİ

Fotoğraf Baskılı Kupa Bardak

Fotoğraf Baskılı Duvar Saati

Erkeklere Özel Deri Kartvizitlik

İsme Özel Ahşap Sigara Tabakası

Özel Kutusunda Kişiye Özel Nakışlı Gömlek

Kişiye Özel Tasarlanmış Cüzdan

Üzerine İsim ve Tarih Yazdırılabilen Zippo

Film Şeridi Ürünler

İsme Özel Kol Düğmesi

İsme Özel Kalem ve Defter

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer gününün tarihçesi ise 3. yüzyılda Aziz Valentine'nin gizlice kıydığı nikahlara dayanıyor. M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir. İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat'ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.