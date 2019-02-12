Anne babalar dikkat! Çocuklarınızın zihinlerini böyle zehirliyorlar!
Anne babalar dikkat! Çocuklarınızına eğlenmesi, belki de bir şeyler öğrenmesi için izlettiğiniz çizgi filmler hiç de masum değil!
12.02.2019 19:32
- Son Güncelleme: 12.02.2019 19:38
GÖSTERMELİK CEZALARLA YAYINLAR SÜRDÜRÜLÜYOR!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Clarence" adlı çizgi filmdeki öpüşme diyalogları nedeniyle Cartoon Network'e para cezası kesmişti. RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan raporda, "Öpüşme, âşık olma gibi cinselliği çağrıştıran kavramlar üzerine tahmin ve yorumlar yapmaları, cinsellik için merak, ilgi ve cazibe oluşturabilecek niteliktedir" denilerek göstermelik bir ceza kesilmiş, fakat çocukların zihinlerini bulandıran bu çizgi filmler yayınlanmaya devam etmişti!
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