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Anne babalar dikkat! Çocuklarınızın zihinlerini böyle zehirliyorlar!

Anne babalar dikkat! Çocuklarınızına eğlenmesi, belki de bir şeyler öğrenmesi için izlettiğiniz çizgi filmler hiç de masum değil!

12.02.2019 19:32 - Son Güncelleme: 12.02.2019 19:38
Anne babalar dikkat! Çocuklarınızın zihinlerini böyle zehirliyorlar!

Anne ve babaların, çocuklarına keyifli vakit geçirmesi için izlettiği çizgi filmlerin bazıları çocukları eğlendirmek yerine adeta zihinleri zehirliyor!

Anne babalar dikkat! Çocuklarınızın zihinlerini böyle zehirliyorlar!

Pikachu ve Mavi Balina intiharlarından sonra şimdi de Cartoon Network'te yayınlanan Clarence adlı çizgi film çocuklarımızı tehdit ediyor!

Anne babalar dikkat! Çocuklarınızın zihinlerini böyle zehirliyorlar!

Filmdeki söz konusu karakter bir erkek çocuğu... Çocuklarımıza örnek kişilik olarak izlettirilen bu erkek çocuğu, dizinin bir bölümünde canı sıkılıyor ve makyaj yapıyor, kadın ayakkabısı giyiyor ve kadın gibi davranıyor.

Anne babalar dikkat! Çocuklarınızın zihinlerini böyle zehirliyorlar!

Çizgi filmin kahramanı bu çocuk üzerinden çocuklarımızı zehirlemeye çalışan yapımcılar, çocukları küçük yaşta eşcinsellik, şiddet ve argoya özendirerek adeta geleceğimizi karartıyor.

Anne babalar dikkat! Çocuklarınızın zihinlerini böyle zehirliyorlar!

GÖSTERMELİK CEZALARLA YAYINLAR SÜRDÜRÜLÜYOR!
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), "Clarence" adlı çizgi filmdeki öpüşme diyalogları nedeniyle Cartoon Network'e para cezası kesmişti. RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan raporda, "Öpüşme, âşık olma gibi cinselliği çağrıştıran kavramlar üzerine tahmin ve yorumlar yapmaları, cinsellik için merak, ilgi ve cazibe oluşturabilecek niteliktedir" denilerek göstermelik bir ceza kesilmiş, fakat çocukların zihinlerini bulandıran bu çizgi filmler yayınlanmaya devam etmişti!

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