Adana'da, 1'i erkek 4 kişinin hastanelik olmalarına neden olduğu gerekçesiyle, 6 yıl hapis ve 4 bin 100 TL adli para cezasına çarptırılan kadın kuaförü Soner Gülnaz, Ağrı Patnos Açık Cezaevi'nden firar etti.

İZİNLİ OLARAK ÇIKIP DÖNMEMİŞ

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle yaralama' suçundan görülen davanın bugünkü duruşmasında hakim, sanık Soner Gülnaz'ın hırsızlık suçundan dolayı yattığı Ağrı Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktığını, bir daha dönmeyerek firar ettiği için Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilemeyeceğinin bildirildiğini söyledi.

Müşteki hemşire Merve Keleş'in de katılmadığı duruşmada hakim, sanık Soner Gülnaz hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.