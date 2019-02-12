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  • 12.02.2019 20:36
  • Son Güncelleme: 12.02.2019 20:41

'nın sahte estetikçisi cezaevinden yine kaçtı

'da, estetik operasyon yaptığı aralarında hemşire 'in de bulunduğu 1'i erkek, 4 kişinin hastanelik olmalarına neden olan sahte estetikçi, cezaevinden ikinci kez kaçtı.

Adanalılar dikkat! Sahte estetikçisi cezaevinden kaçtı

'da, 1'i erkek 4 kişinin hastanelik olmalarına neden olduğu gerekçesiyle, 6 yıl hapis ve 4 bin 100 TL adli para cezasına çarptırılan kadın kuaförü , 'nden firar etti.

İZİNLİ OLARAK ÇIKIP DÖNMEMİŞ
Adana 3. 'nde 'taksirle yaralama' suçundan görülen davanın bugünkü duruşmasında hakim, sanık Soner Gülnaz'ın hırsızlık suçundan dolayı yattığı Patnos Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıktığını, bir daha dönmeyerek firar ettiği için Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilemeyeceğinin bildirildiğini söyledi.

Müşteki hemşire 'in de katılmadığı duruşmada hakim, sanık Soner Gülnaz hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

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